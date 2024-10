POL-MG: Katalysatoren-Diebstahl im Stadtteil Mülfort

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall an der Franz-Gielen-Straße: Eine Gruppe aus zehn bis zwölf Männern soll am Freitag, 25. Oktober, gegen 22 Uhr an der Franz-Gielen-Straße auf zwei 46 Jahre alte Männer mit Schlägen und Tritten eingewirkt haben und anschließend in Richtung Hindenburgstraße geflüchtet sein. Rettungswagen ...

