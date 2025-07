POL-PDLD: Pferde ausgebüxt

Herxheim (ots) - Ein 20-jähriger Mann wurde am Donnerstagnachmittag (24.07.2025) gegen 16:30 Uhr in der St.-Christophorus-Straße in Herxheim auf seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der unerlaubte Mitfahrer entfernte sich noch vor der Kontrolle fußläufig von der Örtlichkeit. Da am E-Scooter kein Kennzeichen angebracht war und der Fahrer keinen Versicherungsschutz nachweisen konnte, wurde ihm die ...

mehr