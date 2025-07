Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Abrutschen vom Bremspedal verursacht hohen Sachschaden

Landau (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag (24.07.2025) in Landau. Gegen 16:45 Uhr befuhr ein 50-jähriger BMW-Fahrer die Weißenburger Straße stadtauswärts. Eine 57-jährige vorausfahrende Seat-Fahrerin musste verkehrsbedingt bremsen. Der 50-Jährige erkannte dies, rutschte jedoch beim Bremsvorgang vom Bremspedal ab und fuhr auf den Seat auf. Durch den Aufprall wurde dieser in einen davor fahrender VW eines 38-Jährigen geschoben. An dem BMW und dem Seat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der VW wurde am Heck beschädigt. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand.

