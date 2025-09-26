POL-OG: Schwanau - flüchtiges Fahrzeug nach Verkehrsunfall
Schwanau (ots)
Nach einem Verkehrsunfall an der Lichtzeichenanlage am Autobahnzubringer Lahr, Abfahrtsast Richtung Basel, flüchtete ein silberner Kleinwagen am Freitagnachmittag kurz vor 16:30 Uhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Lahr. Der Fahrzeugführer hatte sein Fahrzeug von Allmansweier kommmend trotz der Grün zeigenden Ampel bis zum Stillstand abgebremst, so dass das nachfolgende Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Anschließend ging er sofort flüchtig. Hinweise biite an das Polizeirevier Lahr unter der Rufnummer 07821/277-0. c/kk
