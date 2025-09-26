PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - flüchtiges Fahrzeug nach Verkehrsunfall

Schwanau (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Lichtzeichenanlage am Autobahnzubringer Lahr, Abfahrtsast Richtung Basel, flüchtete ein silberner Kleinwagen am Freitagnachmittag kurz vor 16:30 Uhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Lahr. Der Fahrzeugführer hatte sein Fahrzeug von Allmansweier kommmend trotz der Grün zeigenden Ampel bis zum Stillstand abgebremst, so dass das nachfolgende Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Anschließend ging er sofort flüchtig. Hinweise biite an das Polizeirevier Lahr unter der Rufnummer 07821/277-0. c/kk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1450
E-Mail: offenburg.pp.fest.flz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 15:33

    POL-OG: Lahr - Von Jugendlichen beraubt worden - gibt es Zeugen?

    Lahr (ots) - Zwei Jungs im Alter von 13 und 14 Jahren, die am Dienstagnachmittag mit ihren E-Scootern im Bereich des Schlachthofes in der Dreyspringstraße unterwegs waren, sollen gegen 16:45 Uhr von zwei bislang unbekannten Jugendlichen abgepasst und beraubt worden sein. Dem 14-Jährigen soll zunächst die Flucht in die Gutleutstraße gelungen sein, wo er aber von einem der Täter eingeholt, von seinem E-Scooter gezogen ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:57

    POL-OG: Bühl - Schockanruf: Betrüger waren erfolgreich - Warnhinweise der Polizei

    Bühl (ots) - Die Vortäuschung eines medizinischen Vorfalls in Verbindung mit einem angepriesenen Medikament hat eine ältere Frau dazu bewogen, Betrügern eine hohe Geldsumme zu übergeben. Die Schilderungen der kriminellen Anrufer über Notfälle, Unfälle oder Einbrecher in der Nachbarschaft mögen im Einzelfall unterschiedlich sein. Alle von den Betrügern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren