PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, BAB 5 - Auffahrunfall sorgt für Stau

Offenburg (ots)

Gegen 13:30 Uhr kam es auf der Autobahn A5 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Im stockenden Verkehr zwischen den Anschlussstellen Lahr und Offenburg fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Pkw Audi A8 auf ein vorausfahrenden VW Kombi auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Aus diesem Grund musste die Fahrbahn für knapp zwei Stunden gesperrt werden und der Verkehr konnte lediglich über den Standstreifen fließen. Bis die Fahrbahn geräumt war, entstand zeitweise ein Stau bis zur Anschlussstelle Lahr, welcher sich danach jedoch rasch auflöste. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

/DPS

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1450
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 19:37

    POL-OG: Schwanau - flüchtiges Fahrzeug nach Verkehrsunfall

    Schwanau (ots) - Nach einem Verkehrsunfall an der Lichtzeichenanlage am Autobahnzubringer Lahr, Abfahrtsast Richtung Basel, flüchtete ein silberner Kleinwagen am Freitagnachmittag kurz vor 16:30 Uhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Lahr. Der Fahrzeugführer hatte sein Fahrzeug von Allmansweier kommmend trotz der Grün zeigenden Ampel bis zum Stillstand abgebremst, so dass das nachfolgende Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 15:33

    POL-OG: Lahr - Von Jugendlichen beraubt worden - gibt es Zeugen?

    Lahr (ots) - Zwei Jungs im Alter von 13 und 14 Jahren, die am Dienstagnachmittag mit ihren E-Scootern im Bereich des Schlachthofes in der Dreyspringstraße unterwegs waren, sollen gegen 16:45 Uhr von zwei bislang unbekannten Jugendlichen abgepasst und beraubt worden sein. Dem 14-Jährigen soll zunächst die Flucht in die Gutleutstraße gelungen sein, wo er aber von einem der Täter eingeholt, von seinem E-Scooter gezogen ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:57

    POL-OG: Bühl - Schockanruf: Betrüger waren erfolgreich - Warnhinweise der Polizei

    Bühl (ots) - Die Vortäuschung eines medizinischen Vorfalls in Verbindung mit einem angepriesenen Medikament hat eine ältere Frau dazu bewogen, Betrügern eine hohe Geldsumme zu übergeben. Die Schilderungen der kriminellen Anrufer über Notfälle, Unfälle oder Einbrecher in der Nachbarschaft mögen im Einzelfall unterschiedlich sein. Alle von den Betrügern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren