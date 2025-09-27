Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, BAB 5 - Auffahrunfall sorgt für Stau

Gegen 13:30 Uhr kam es auf der Autobahn A5 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Im stockenden Verkehr zwischen den Anschlussstellen Lahr und Offenburg fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Pkw Audi A8 auf ein vorausfahrenden VW Kombi auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Aus diesem Grund musste die Fahrbahn für knapp zwei Stunden gesperrt werden und der Verkehr konnte lediglich über den Standstreifen fließen. Bis die Fahrbahn geräumt war, entstand zeitweise ein Stau bis zur Anschlussstelle Lahr, welcher sich danach jedoch rasch auflöste. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

