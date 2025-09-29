Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Rammersweier - Fahrlässige Brandstiftung

Offenburg, Rammersweier (ots)

Nach einem Brand am Freitagabend, hat die Polizei Ermittlungen gegen einen 33-Jährigen eingeleitet. Dieser quartierte sich nach derzeitgen Erkenntnissen in einer Scheune in der Waldstraße ein, wo er im Verlauf des Freitagabends Kerzen angezündet haben soll. Die Kerzen brannten so weit ab, dass gegen Mitternacht das in der Scheune befindliche Heu in Brand geriet. Der 33-Jährige soll noch versucht haben das Feuer auszutreten, was ihm aber nicht gelang. Beim Verlassen der Scheune traf er auf den Besitzer, der ebenfalls versuchte das Feuer zu löschen. Nach Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand zeitnah gelöscht werden. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung. /vo

