PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Unfallflucht, Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Bereits am Samstagvormittag des 20. September, ereignete sich in der Igelbachstraße Ecke Stadtbrücke eine Unfallflucht. Ein Zeuge beobachtete gegen 11.30 Uhr, wie ein Pkw über eine Leitschwelle zur Fahrbahnabteilung fuhr und diese dadurch beschädigte. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer zu einer nahegelegenen Tankstelle. Nach Angaben des Zeugen soll es sich um einen SUV gehandelt haben, möglicherweise der Marke Nissan. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau bitten Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 09:55

    POL-OG: Offenburg, Rammersweier - Fahrlässige Brandstiftung

    Offenburg, Rammersweier (ots) - Nach einem Brand am Freitagabend, hat die Polizei Ermittlungen gegen einen 33-Jährigen eingeleitet. Dieser quartierte sich nach derzeitgen Erkenntnissen in einer Scheune in der Waldstraße ein, wo er im Verlauf des Freitagabends Kerzen angezündet haben soll. Die Kerzen brannten so weit ab, dass gegen Mitternacht das in der Scheune befindliche Heu in Brand geriet. Der 33-Jährige soll noch ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 09:49

    POL-OG: Baden-Baden - Angriff im Bus, Zeugen gesucht

    Baden-Baden (ots) - Auf einer Busfahrt vom Leopoldsplatz in Richtung Bahnhof soll es am Freitagnachmittag zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg ein 38-Jähriger gegen 16:15 Uhr am Leopoldsplatz in den Bus und wollte sich gegenüber des mutmaßlichen Täters setzen, weshalb er ihn bat seine Füße vom Sitz zu nehmen. Daraufhin soll der noch unbekannte Tatverdächtige ihn mit ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 16:48

    POL-OG: Gengenbach - Gebäudebrand - 1. Nachtragsmeldung

    Gengenbach (ots) - Die Brandursache welche zum Vollbrand des leerstehenden Gebäudes geführt hat, ist nach wie vor unbekannt. Die Feuerwehr Gengenbach ist noch längere Zeit mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Teile des Gebäudes sind bereits eingestürzt. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen./EFK ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren