Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Unfallflucht, Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Bereits am Samstagvormittag des 20. September, ereignete sich in der Igelbachstraße Ecke Stadtbrücke eine Unfallflucht. Ein Zeuge beobachtete gegen 11.30 Uhr, wie ein Pkw über eine Leitschwelle zur Fahrbahnabteilung fuhr und diese dadurch beschädigte. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer zu einer nahegelegenen Tankstelle. Nach Angaben des Zeugen soll es sich um einen SUV gehandelt haben, möglicherweise der Marke Nissan. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau bitten Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/al

