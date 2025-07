Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (725) Tödlicher Verkehrsunfall auf der B2

Weißenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (16.07.2025) ereignete sich auf der B2 bei Weißenburg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Taxi schleuderte in den Gegenverkehr und stieß hier mit zwei weiteren Pkw zusammen. Eine Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Das Taxi war gegen 16:00 Uhr aus Richtung Treuchtlingen kommend in Fahrtrichtung Weißenburg unterwegs. Auf Höhe Dettenheim geriet das Fahrzeug ins schleudern und in der Folge auf die Gegenfahrspur. Hier stieß es mit zwei entgegenkommenden Pkw zusammen. Für die 49-jährige Fahrerin eines Opel kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die zwei Insassen eines VW wurden lediglich leicht verletzt. Der 42-jährige Taxifahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Beamte der Polizeiinspektion Weißenburg nehmen den Verkehrsunfall zur Stunde auf. Auf Anordnung der Staatsanwalschaft werden sie hierbei zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungsmaßnahmen ist die B2 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenburg unter der Telefonnummer 09141 8687 - 0 zu melden.

