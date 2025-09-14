PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wohnungslosigkeit führt zur Einsicht: Verurteilter stellt sich der Bundespolizei.

Dortmund (ots)

Am 13. September erlebten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof eine nicht alltägliche Bitte. Ein Wohnungsloser klingelte an der Wache und bat darum, seine Personalien zu überprüfen. Weiter gab der 34-jährige türkische Staatsbürger an, dass gegen ihn mehrere Haftbefehle bestehen müssten. Die Beamten überprüften die Fingerabdrücke des Türken und stellten dabei zwei Haftbefehle fest. Die Staatsanwaltschaft Dortmund fahndete nach dem Mann. Der erste Haftbefehl des Amtsgerichts Hamm war aufgrund gewerbsmäßigen Diebstahls erlassen worden. Hier waren noch 44 Tage von ursprünglich vier Monaten und einer Woche zu verbüßen. Der zweite Haftbefehl, ebenfalls vom Amtsgericht Hamm erlassen, erfolgte aufgrund von Diebstahl, Diebstahl mit Waffen und Erschleichen von Leistungen. Hier hatte der Verurteilte nach Widerruf der Bewährung eine Freiheitsstrafe von 224 Tagen zu verbüßen. Die Polizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Auf die Frage, warum er sich nun doch selbst gestellt habe, antwortete er: "Die Obdachlosigkeit brachte mich zur Einsicht. Deswegen will ich mich der Haftstrafe stellen."

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

