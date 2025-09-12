Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen entwichenen Strafgefangenen fest
Mönchengladbach (ots)
Eine Streife der Bundespolizei nahm am Donnerstagabend (11. September 2025) um 17.20 Uhr einen Mann (35) in der Nähe des Mönchengladbacher Hauptbahnhofes fest. Der Entflohene Straftäter wurde abschließend einer LVR-Klinik zugeführt.
Als der 35-jährige Deutsche die Bundespolizisten am Hinterausgang des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs erblickte, versteckte er sich in einem nahegelegenen Gebüsch. Dabei bemerkten ihn die Beamten und forderten ihn auf, sich auszuweisen. Der Mann gab an, keine Ausweisdokumente mit sich zu führen, jedoch mehrere Spritzen. Als die Uniformierten den 35-Jährigen nach Ausweisdokumenten durchsuchen wollten, flüchtete dieser in Richtung Stadtgebiet.
Zu diesem Zeitpunkt wurden weitere Streifen der Bundespolizei angefordert und hinzugezogen. Der Flüchtige konnte wenig später gestellt und zu Boden gebracht werden. Es folgte die Festnahme vor Ort.
Bei der Überprüfung des Festgenommenen stellte sich heraus, dass die Kreispolizeibehörde Kleve ihn als entwichenen Strafgefangenen ausgeschrieben hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die LVR-Klinik Bedburg gebracht.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Düsseldorf
Pressestelle
POMin Elisa-Maria Halbach
Telefon: +49 (0) 211 179276-151
Mobil: +49 (0) 175 4338127
E-Mail: presse.d@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de
Bismarckstraße 108
40210 Düsseldorf
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell