Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen entwichenen Strafgefangenen fest

Mönchengladbach (ots)

Eine Streife der Bundespolizei nahm am Donnerstagabend (11. September 2025) um 17.20 Uhr einen Mann (35) in der Nähe des Mönchengladbacher Hauptbahnhofes fest. Der Entflohene Straftäter wurde abschließend einer LVR-Klinik zugeführt.

Als der 35-jährige Deutsche die Bundespolizisten am Hinterausgang des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs erblickte, versteckte er sich in einem nahegelegenen Gebüsch. Dabei bemerkten ihn die Beamten und forderten ihn auf, sich auszuweisen. Der Mann gab an, keine Ausweisdokumente mit sich zu führen, jedoch mehrere Spritzen. Als die Uniformierten den 35-Jährigen nach Ausweisdokumenten durchsuchen wollten, flüchtete dieser in Richtung Stadtgebiet.

Zu diesem Zeitpunkt wurden weitere Streifen der Bundespolizei angefordert und hinzugezogen. Der Flüchtige konnte wenig später gestellt und zu Boden gebracht werden. Es folgte die Festnahme vor Ort.

Bei der Überprüfung des Festgenommenen stellte sich heraus, dass die Kreispolizeibehörde Kleve ihn als entwichenen Strafgefangenen ausgeschrieben hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die LVR-Klinik Bedburg gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

