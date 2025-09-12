Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 40-Jährigen bei Einreise aus der Türkei
Greven / Marsberg (ots)
Abrupt geendet hat am frühen Freitagmorgen (12. September) die Heimreise eines 40-jährigen Mannes am Flughafen Münster/Osnabrück.
Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus der Türkei kontrollierten die Einsatzkräfte der Bundespolizei den Deutschen und stellten dabei fest, dass dieser per Haftbefehl gesucht wurde.
Das Landgericht Marsberg hatte den Mann 2024 wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 6 Monaten und 2 Wochen verurteilt. Da der Verurteilte sich der Ladung zum Haftantritt nicht gestellte hatte, erließ die Staatsanwaltschaft Arnsberg vor einer Woche einen Haftbefehl.
Die Bundespolizisten verhafteten den Marsberger und lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.
