BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle im Rahmen der Grenzkontrollen

Kleve - Emmerich - Gronau (ots)

Einen 48-jährigen Rumänen kontrollierte die Bundespolizei am Donnerstagnachmittag, 11. September 2025, als Fahrradfahrer auf der Enscheder Straße in Gronau. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Münster, Zweigstelle Bocholt, wegen Körperverletzung gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 880 Euro bezahlen oder eine 22-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Rumäne konnte den erforderlichen Geldbetrag aufbringen und bei der Bundespolizei bezahlen. Anschließend durfte er weiterreisen.

Ebenfalls am Donnerstagnachmittag kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 3 am Rastplatz Knauheide einen 34-jährigen Moldauer als Fahrer eines Kleintransporters bei der Einreise aus den Niederlanden. Eine Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Schweinfurt mit einem Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht wird. Der Verurteilte konnte vor Ort die ihm drohende zehntägige Haftstrafe abwenden, da er die fällige Geldstrafe in Höhe von 800 Euro bei der Bundespolizei bezahlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seine Reise fortsetzen.

