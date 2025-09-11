Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 71-Jährigen auf der Bundesstraße 9 in Kranenburg im Rahmen der Grenzkontrollen

Kleve - Kranenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 10. September 2025, reiste ein 71-jähriger Pole als Fahrer eines in Polen zugelassenen Personenkraftwagens auf der Bundesstraße 9 in Kranenburg-Wyler aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen überprüfte die Bundespolizei die Personalien des Mannes in den polizeilichen Datenbeständen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft München I gegen ihn vorliegen. Zu einem muss der Mann noch eine achtmonatige Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung verbüßen. Im zweiten Haftbefehl hatte der Verurteilte wegen Erschleichens von Leistungen noch eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro zu bezahlen oder eine 15-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Der Pole wurde daraufhin vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in Kleve zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve gebracht.

