Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Gebäudebrand - 2. Nachtragsmeldung

Gengenbach (ots)

Im Zusammenhang mit dem Gebäudebrand in Gengenbach erschienen am Sonntagnachmittag zwei Jugendliche und ein Kind in Begleitung ihrer Eltern auf dem Polizeirevier in Offenburg. Sie gaben an, dass sie aus Übermut ein altes Möbelstück in dem leerstehenden Gebäude anzündeten, als in der Folge das Feuer außer Kontrolle geriet. Das Gebäude wurde vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

/vo

POL-OG: Gengenbach - Gebäudebrand - 1. Nachtragsmeldung

Gengenbach Die Brandursache welche zum Vollbrand des leerstehenden Gebäudes geführt hat, ist nach wie vor unbekannt. Die Feuerwehr Gengenbach ist noch längere Zeit mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Teile des Gebäudes sind bereits eingestürzt. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen./EFK

POL-OG: Gengenbach - Gebäudebrand

Seit ca. 12:40 Uhr am Sonntagmittag ist die Feuerwehr Gengenbach, der Rettungsdienst und die Polizei mit einem Großaufgebot in der Grünstraße bei Vollbrand eines leerstehenden Wohnhauses einer örtlich ansässigen Firma. /EFK

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

  • 29.09.2025 – 11:07

    POL-OG: Haslach - Radfahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß, Zeugen gesucht

    Haslach (ots) - Am vergangenen Freitagnachmittag kam es in der Neuen Eisenbahnstraße in Haslach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Fahrrad. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Kleintransporter ordnungsgemäß vom Parkplatz Am Gerberturm ausfahren, als im Bereich der Einmündung zur Neuen Eisenbahnstraße von rechts auf dem Gehweg ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:31

    POL-OG: Oberharmersbach - Streitigkeiten führen zum Polizeieinsatz

    Oberharmersbach (ots) - Zu einem Einsatz mehrerer Polizeistreifen kam es am Sonntagabend an einem Wohngebäude auf der Hub. Bei vorangegangenen Streitigkeiten zwischen einer Frau und ihrem Lebensgefährten soll auch eine Pistole eine Rolle gespielt haben. Nachdem die Frau die Wohnung verlassen hatte, konnte der Mann an der Haustüre von den Einsatzkräften der Polizei ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:12

    POL-OG: Gernsbach - Unfallflucht, Zeugenaufruf

    Offenburg (ots) - Bereits am Samstagvormittag des 20. September, ereignete sich in der Igelbachstraße Ecke Stadtbrücke eine Unfallflucht. Ein Zeuge beobachtete gegen 11.30 Uhr, wie ein Pkw über eine Leitschwelle zur Fahrbahnabteilung fuhr und diese dadurch beschädigte. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer zu einer nahegelegenen Tankstelle. Nach Angaben des Zeugen soll es sich um einen SUV gehandelt ...

    mehr
