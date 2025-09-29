Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Radfahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß, Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag kam es in der Neuen Eisenbahnstraße in Haslach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Fahrrad. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Kleintransporter ordnungsgemäß vom Parkplatz Am Gerberturm ausfahren, als im Bereich der Einmündung zur Neuen Eisenbahnstraße von rechts auf dem Gehweg mit offenbar hoher Geschwindigkeit ein Radfahrer herangefahren sein soll und letzlich auf den Transporter prallte. Der gestürzte Radfahrer soll sich wieder aufgerappelt haben und anschließend zu Fuß in Richtung Niederhofenparkplatz geflüchtet sein. Das nicht mehr fahrbereite Fahrrad wurde an der Unfallstelle zurückgelassen. Der Flüchtige war ca. 185 cm groß, sehr schlank mit schwarzem Haar sowie einem kurzgeschorenen schwarzen Vollbart. Er trug eine beige Jacke, blaue Jeans und einen Rucksack. Bei dem zurückgelassenen Fahrrad handelt es sich um ein Herrenrad der Marke "Hercules". An dem Transporter entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro. Die Polizei erhofft sich in diesem Zusammenhang Hinweise möglicher Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchtigen oder dem Fahrrad geben können. Es wird unter der Rufnummer: 07832 975920 um Kontaktaufnahme gebeten.

/hg

