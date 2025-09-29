PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Radfahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß, Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag kam es in der Neuen Eisenbahnstraße in Haslach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Fahrrad. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Kleintransporter ordnungsgemäß vom Parkplatz Am Gerberturm ausfahren, als im Bereich der Einmündung zur Neuen Eisenbahnstraße von rechts auf dem Gehweg mit offenbar hoher Geschwindigkeit ein Radfahrer herangefahren sein soll und letzlich auf den Transporter prallte. Der gestürzte Radfahrer soll sich wieder aufgerappelt haben und anschließend zu Fuß in Richtung Niederhofenparkplatz geflüchtet sein. Das nicht mehr fahrbereite Fahrrad wurde an der Unfallstelle zurückgelassen. Der Flüchtige war ca. 185 cm groß, sehr schlank mit schwarzem Haar sowie einem kurzgeschorenen schwarzen Vollbart. Er trug eine beige Jacke, blaue Jeans und einen Rucksack. Bei dem zurückgelassenen Fahrrad handelt es sich um ein Herrenrad der Marke "Hercules". An dem Transporter entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro. Die Polizei erhofft sich in diesem Zusammenhang Hinweise möglicher Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchtigen oder dem Fahrrad geben können. Es wird unter der Rufnummer: 07832 975920 um Kontaktaufnahme gebeten.

/hg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 10:31

    POL-OG: Oberharmersbach - Streitigkeiten führen zum Polizeieinsatz

    Oberharmersbach (ots) - Zu einem Einsatz mehrerer Polizeistreifen kam es am Sonntagabend an einem Wohngebäude auf der Hub. Bei vorangegangenen Streitigkeiten zwischen einer Frau und ihrem Lebensgefährten soll auch eine Pistole eine Rolle gespielt haben. Nachdem die Frau die Wohnung verlassen hatte, konnte der Mann an der Haustüre von den Einsatzkräften der Polizei ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:12

    POL-OG: Gernsbach - Unfallflucht, Zeugenaufruf

    Offenburg (ots) - Bereits am Samstagvormittag des 20. September, ereignete sich in der Igelbachstraße Ecke Stadtbrücke eine Unfallflucht. Ein Zeuge beobachtete gegen 11.30 Uhr, wie ein Pkw über eine Leitschwelle zur Fahrbahnabteilung fuhr und diese dadurch beschädigte. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer zu einer nahegelegenen Tankstelle. Nach Angaben des Zeugen soll es sich um einen SUV gehandelt ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 09:55

    POL-OG: Offenburg, Rammersweier - Fahrlässige Brandstiftung

    Offenburg, Rammersweier (ots) - Nach einem Brand am Freitagabend, hat die Polizei Ermittlungen gegen einen 33-Jährigen eingeleitet. Dieser quartierte sich nach derzeitgen Erkenntnissen in einer Scheune in der Waldstraße ein, wo er im Verlauf des Freitagabends Kerzen angezündet haben soll. Die Kerzen brannten so weit ab, dass gegen Mitternacht das in der Scheune befindliche Heu in Brand geriet. Der 33-Jährige soll noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren