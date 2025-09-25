PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Nach Polizisten und Streifenwagen getreten +++ Rechtsradikale Farbschmierereien +++ Alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Nach Polizisten und Streifenwagen getreten, Bad Homburg/Frankfurt, Riedbergallee, Mittwoch, 24.09.2025, 19:00 Uhr

(ro)Eine Frau hat am Mittwochabend in Frankfurt und Bad Homburg nach Polizisten und einem Streifenwagen getreten. Der Polizei wurde gegen 18.30 Uhr eine pöbelnde und schreiende Frau im Bereich des Bad Homburger Bahnhofs gemeldet. Die entsandte Streife traf eine aggressive 29-jährige Frankfurterin an. Die Polizisten konnten die Frau beruhigen und fuhren sie zur U-Bahnhaltestelle in der Frankfurter Riedbergallee, um ihr den Heimweg zu erleichtern. Nachdem die Frau ausgestiegen war, drehte sie sich unvermittelt um und trat gegen den Außenspiegel des Streifenwagens und die beiden Beamten. Die Polizisten mussten sie zu Boden bringen und fesseln, auch hierbei schlug und trat sie nach ihnen. Die Frankfurterin wurde für die notwendigen polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle in Bad Homburg gebracht. Im Anschluss wurde sie einer Fachklinik zugeführt, da sie sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmestand befand. Die beiden Beamten wurden zwar verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Am Streifenwagen entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

2. Rechtsradikale Farbschmierereien,

Neu-Anspach, Mierrendorffweg, Raymond-Jacquet-Weg, Thalgauer Straße, Rue-St.-Florent-sur-Cher, Festgestellt: Mittwoch, 24.09.2025, 06:00 Uhr

(ro)Am Mittwochmorgen wurden in Neu-Anspach erneut Schmierereien in Form von rechtsradikalen Symbolen und antisemitischen Parolen festgestellt. In der Nacht zum Mittwoch zogen erneut Unbekannte durch den Raymond-Jacquet-Weg sowie umliegende Straßen und beschmierten Wände, Toreinfahrten und auch zwei Fahrzeuge mit Hakenkreuzen und antisemitischen Schriftzügen. Die Inhalte wurden unkenntlich gemacht.

Das zuständige Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 an die Polizeistation Usingen.

3. Alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen, Neu-Anspach, Theodor-Heuss-Straße, Donnerstag, 25.09.2025, 00:20 Uhr

(ro)Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag in Neu-Anspach einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Streife hielt den 47-jährigen Fahrer eines schwarzen Mercedes GLK gegen 00:20 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße an. Schnell fiel auf, dass der Mann nach Alkohol roch. Der freiwillig durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten außerdem eine Schreckschusswaffe sowie Knallmunition und stellten diese sicher. Zudem besaß der 47-Jährige keinen Führerschein. Den Mann erwartet nun nicht nur ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

