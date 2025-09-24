PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: PKW geklaut +++ Auto beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. PKW geklaut,

Weilrod-Oberlauken, Lindenhof, Montag, 22.09.2025, 20:00 Uhr bis Dienstag, 23.09.2025, 07:00 Uhr

(fp)In der Nacht zu Dienstag wurde ein PKW in Weilrod-Oberlauken entwendet. Unbekannte verschafften sich zunächst Zutritt zu einem verschlossenen Innenhof in der Straße "Lindenhof". Dort angekommen öffneten sie ein verschlossenes Appartement, entwendeten hieraus die Fahrzeugschlüssel eines blauen Dacia Logan und fuhren im Anschluss mit diesem davon. An dem Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen "HG-DR 112" angebracht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 920-80 in Verbindung zu setzen.

2. Auto beschädigt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, Dienstag, 23.09.2025, 16:15 Uhr bis 17:20 Uhr

(fp)Zu einer Beschädigung an einem PKW kam es am Dienstagmittag in der Bad Homburger Louisenstraße. Unbekannte schlugen die Heckscheibe einer vor einer Arztpraxis geparkten Mercedes B-Klasse. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell