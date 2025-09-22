PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Über Fuß gefahren +++ Passant bei Schlägerei verletzt +++ Falscher Versicherungsvertreter +++ Einbrüche +++ Farbschmierereien +++ Wildpinkler festgenommen +++ Motorradfahrer verunfallt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Über den Fuß gefahren,

Oberursel, Am Rahmtor, Sonntag, 21.09.2025, 11:50 Uhr

(fp)Eine uneinsichtige Autofahrerin ist am Sonntagmittag einem Sicherheitsmitarbeiter einer Veranstaltung über den Fuß gefahren. Die Frau umsteuerte zunächst über den Gehweg einen Transporter, welcher zur Straßensperrung aufgrund der Veranstaltung in der Straße "Am Rahmtor" quer auf die Fahrbahn gestellt war. Als ein Sicherheitsmitarbeiterin die Fahrerin hierauf ansprach, wurde er von dieser beleidigt. Sie setzte ihre Fahrt rasant fort und fuhr dem Mitarbeiter hierbei über den Fuß. Er erlitt glücklicherweise keine schwereren Verletzungen.

2. Passant bei Schlägerei verletzt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Bahnhof Freitag, 19.09.2025, 07:40 Uhr

(fp)Bei einem handfesten Streit in Bad Homburg zwischen drei Personen am Freitagmorgen wurde ein Passant, welcher die Parteien trennen wollte, verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten drei Männer im Bereich des Bahnhofes in Streit. Im weiteren Verlauf attackierten sie sich mit Fäusten. Einer der Personen hatte sogar seinen Gürtel ausgezogen und hiermit zugeschlagen. Ein Passant, welcher auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden war und die Parteien voneinander trennen wollte, wurde von dem Gürtel getroffen. Einer der drei Männer ist bislang noch unbekannt. Er wird als jugendlich, mit kurzen blonden Haaren beschrieben. Er habe weiße Ober- und Unterbekleidung getragen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Falscher Versicherungsvertreter,

Usingen, Hattsteiner Allee 12a, Freitag, 19.09.2025, 15:30 Uhr

(fp)Zu einem Trickbetrug durch einen angeblichen Versicherungsvertreter kam es am Freitagmittag in der Hattsteiner Allee in Usingen. Ein unbekannter Mann verschaffte sich unter der Legende, er sei Versicherungsmakler und habe bereits Kontakt zur Tochter der Bewohnerin gehabt, Zutritt zur Wohnung. Hier übergab die Frau dem Unbekannten Bargeld für eine angebliche Versicherung. Der Mann verließ heraufhin mit seiner Beute die Wohnung. Er soll ca. 30-40 Jahre alt und ca. 185cm groß gewesen sein. Weiter habe er eine schlanke Statur und eine OP-Maske über Mund und Nase getragen. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe akzentfrei deutsch gesprochen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

4. Einbruch in Restaurant,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kisseleffstraße, Freitag, 19.09.2025, 00:00 Uhr - Samstag 20.09.2025, 07:45 Uhr

(fp)Unbekannte drangen zwischen Freitag und Samstag gewaltsam in ein Restaurant in der Kisseleffstraße in Bad Homburg ein und entwendeten Bargeld und zwei Tresore. Nachdem die Täter zunächst die Plastik-Verkleidung der Gästeterrasse zerschnitten hatten, hebelten sie ein Fenster der Räumlichkeiten auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere. Dort durchwühlten sie Schränke und beschädigten noch eine Glastür, um in den Keller zu gelangen. Mit Bargeld und zwei Tresoren im Gepäck flüchteten sie hierauf.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Versuchter Einbruch,

Kronberg im Taunus, Guaitastraße, Montag, 22.09.2025, 03:00 Uhr

(fp)Ein Einbruchsversuch ereignete sich in der Nacht zum Montag in der Guaitastraße in Kronberg. Unbekannte verschafften sich unberechtigt Zutritt zum Anwesen des Einfamilienhauses. Am Haus selbst versuchten sie die Terrassentür zu öffnen, woraufhin die Alarmanlage auslöste. Vermutlich hierdurch verschreckt, flüchteten die Unbekannten.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

6. Farbschmierereien,

Neu-Anspach, Gustav-Heinemann-Straße, Samstag, 20.09.2025, 20:00 Uhr bis Sonntag, 21.09.2025, 08:45 Uhr

(fp)Zu insgesamt zwei Farbschmierereien kam es in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag in Neu-Anspach. Ein im Eingangsbereich einer KiTa in der Gustav-Heinemann-Straße aufgestellter Briefkasten wurde zwischen Samstag und Sonntag von Unbekannten mit einem Hakenkreuz beschmiert. Mit einem weiteren Hakenkreuz, sowie Worten, verunstalteten Unbekannte den Schaukasten vor einer Kirche, ebenfalls in der Gustav-Heinemann-Straße.

Das zuständige Fachkommissariat ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

7. Wildpinkler festgenommen,

Oberursel, Holzweg, Samstag, 20.09.2025, 20:25 Uhr

(fp)Ein renitenter Wildpinkler wurde am Samstagabend in Oberursel in Gewahrsam genommen. Der Mann ist zuvor mehrfach in Oberursel und Kronberg auffällig geworden, da er hier Passanten angepöbelt und belästigt hatte. Am Samstagabend, gegen 20:25 Uhr, wurde der Mann aufgrund seines Verhaltens aus einem Supermarkt im Oberurseler Holzweg verwiesen. Nachdem er hierauf aggressiv reagierte und dann auch noch vor einer Gruppe junger Mädchen sein Genital entblößte und auf den Boden urinierte, wurde die Polizei durch das Supermarktpersonal gerufen. Aufgrund seiner hohen Alkoholisierung wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

8. Motorradfahrer verunfallt,

Schmitten im Taunus, Arnoldshain, Landesstraße 3004 Freitag, 19.09.2025, 19:50 Uhr

(fp)Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend auf der Landesstraße 3003 im Bereich Amoldshain verunglückt. Der 34-Jährige Mann aus Kriftel kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und stürzte infolgedessen. Durch den Unfall erlitt er leichte Verletzungen, weshalb er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Am Motorrad entstand ein Totalschaden.

