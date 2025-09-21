PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Körperverletzung an Bushaltestelle in Bad Homburg +++ Diebstähle von E-Bike und e-Scooter +++ Diebstähle von Fahrzeug-Emblemen +++ Motorradfahrer bei Unfall in Schmitten verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Körperverletzung an Bushaltestelle

Tatort: Bad Homburg, Usinger Weg Tatzeit: Freitag, 19.09.2025, 17:50 Uhr

Zeugen riefen am Freitagabend die Polizei in Bad Homburg zu Hilfe, weil ein 42-jähriger alkoholisierter Mann und eine 47-jährige Frau an einer Bushaltestelle lauthals im Streit waren. Im Zuge dessen kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Geschädigte leicht verletzt wurde. Die beiden Beteiligten wurden vor Ort getrennt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Schwerer Diebstahl von E-Bike

Tatort: Bad Homburg, Dorotheenstraße / Fried-Lübbecke-Platz Tatzeit: Freitag, 19.09.2025 zwischen 20:00 und 22:00 Uhr

Die Geschädigte schloss ihr schwarzes E-Bike der Marke CUBE am Freitagabend an dem Fahrradständer auf dem Fried-Lübbecke-Platz in Bad Homburg an. Als sie zwei Stunden später wieder zu dem Abstellort kam, war das Rad mitsamt Schloss nicht mehr vor Ort. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

Bierglas fliegt auf Hochzeitskorso

Tatort: Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade Tatzeit: Samstag, 20.09.2025, 17:36 Uhr

Als am Samstagabend ein Hochzeitskorso die Kaiser-Friedrich-Promenade entlangfuhr, wurde von einer Freifläche eines Restaurants ein Bierglas auf die fahrenden Fahrzeuge geworfen. Das Bierglas traf einen der PKW. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, es wurde niemand verletzt. Der werfende 34-Jährige konnte festgestellt werden.

Diebstahl von Pkw-Marken-Emblemen

Tatorte: Bad Homburg, Bereiche Saalburgstraße und Gartenfeldstraße Tatzeit: zwischen Freitag, 19.09.2025 13:00 Uhr und Samstag, 20.09.2025, 15:00 Uhr

In der Zeit von Freitagmittag bis Samstagnachmittag kam es in der Saalburgstraße und Gartenfeldstraße zu Diebstählen von Pkw-Emblemen. Es wurden an einem BMW beide Embleme, an einem Peugeot und Renault jeweils das hintere Markenzeichen entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

Diebstahl eines E-Scooter aus Mehrfamilienhaus Tatort: Bad Homburg, Louisenstraße Tatzeit: Samstag, 20.09.2025, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses den dort abgestellten grauen E-Scooter der Marke NIU.

Sachbeschädigung

Tatort: Oberursel, Eichwäldchenweg Tatzeit: zwischen 19.09.2025, 21:30 Uhr und 20.09.2025, 08:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter zerstörten auf dem Schulgelände der Waldorfschule, nahe einer Kapelle, ein Hochbeet, ein Regenfallrohr, zwei Türen und Mülltonnen sowie Plakate. Weiterhin wurde ein Tischkicker auf das Dach der Kapelle verbracht und eine Mülltonne auf dem Schornstein platziert. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter Telefon 06171/62400 zu melden

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer Unfallort: Schmitten, L 3004 Unfallzeit: Freitag 19.09.2025, 19:50 Uhr

Auf der L3004 zwischen Hegewiese und Schmitten kam ein 24-jähriger Motorradfahrer, mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Das Motorrad der Marke BMW wurde mehrere Meter einen Abhang hinabgeschleudert. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Sachschaden: ca. 8.000 Euro

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Unfallort: Weilrod, Talaue Unfallzeit: Samstag, 20.09.2025, 23:00 Uhr

Ein 57-Jähriger wollte seinen Pkw Nissan umparken und beschädigte hierbei einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte bei dem Verursacher ein Alkoholwert von über drei Promille gemessen werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Sachschaden: ca. 1.700 Euro

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell