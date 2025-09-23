PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Auseinandersetzung endet tödlich - zwei Tatverdächtige in U-Haft, Königstein, Borngasse, Samstag, 20.09.2025, 21:35 Uhr

Am Samstagabend (20. September 2025) kam es in einem Königsteiner Schrebergarten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen, aufgrund derer ein 47-Jähriger im Anschluss verstarb. Zwei Tatverdächtige im Alter von 58 und 67 Jahren konnten noch in dem Garten in der Borngasse festgenommen werden. Sie befinden sich nun jeweils wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den Tathintergründen und etwaigen vorgelagerten Provokationen zwischen dem späteren Opfer und den beschuldigten Besuchern des benachbarten Gartengrundstücks dauern an.

Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis war ein Ersticken durch massive Gewaltanwendung gegen den Hals in Verbindung mit der Behinderung der Atmung durch den Druck auf den Brustkorb des Getöteten todesursächlich.

Die zwei Tatverdächtigen wurden am Sonntag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Frankfurt am Main vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen beide Haftbefehle erließ.

