PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Fahndungsrücknahme nach einer 15-jährigen, weiblichen, vermissten Person aus Bad Homburg
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Das Mitfahndungsersuchen nach dem 15-jährigen vermissten Mädchen aus Bad Homburg vom 24.09.2025 wird zurückgenommen. Das Mädchen konnte wohlbehalten aufgefunden und zurückgeführt werden.
