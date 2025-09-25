PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahndungsrücknahme nach einer 15-jährigen, weiblichen, vermissten Person aus Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Das Mitfahndungsersuchen nach dem 15-jährigen vermissten Mädchen aus Bad Homburg vom 24.09.2025 wird zurückgenommen. Das Mädchen konnte wohlbehalten aufgefunden und zurückgeführt werden.

