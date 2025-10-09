PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Trickdieb bestiehlt Seniorin

Ludwigsburg (ots)

Unter dem Vorwand, die Telefonleitungen überprüfen zu müssen verschaffte sich ein noch unbekannter etwa 40 Jahre alter Mann am Dienstag (07.10.2025), gegen 17.15 Uhr Zutritt in die Wohnung einer Seniorin in einem Wohngebiet zwischen der Hans-Keil-Straße und der Vesouler Straße in Gerlingen. Mutmaßlich, indem er die Frau ablenkte, gelang es dem Täter zunächst unbemerkt einen dreistelligen Bargeldbetrag zu stehlen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gerlingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 10:37

    POL-LB: Ludwigsburg: E-Scooter-Lenker fahren Jugendliche um - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Ludwigsburg derzeit gegen zwei noch unbekannte junge Männer. Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren liefen am Mittwoch (08.10.2025) gegen 8.00 Uhr den Fußweg von der Römeraue kommend in Richtung Römerhügelweg in Ludwigsburg entlang, als sich plötzlich von hinten zwei Männer auf ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 10:24

    POL-LB: Böblingen / Leonberg: Betrüger erbeuten in zwei Fällen Schmuck - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - In gleich zwei Fällen erbeuteten am Mittwoch (08.10.2025) Betrüger sowohl in Böblingen als auch in Leonberg Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Gegen 10:00 Uhr traten zwei noch unbekannte Betrüger in der Waldenbucher Straße in Böblingen auf. Bei einer Seniorin klingelten die Männer an der Wohnungstüre und gaben zum Schein an, sie ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 09:46

    POL-LB: Remseck am Neckar - Hochdorf: Unfallflucht in der Bittenfelder Straße

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich, da er einem entgegenkommenden Fahrzeug auswich, touchierte ein noch unbekannter Lkw-Lenker am Mittwoch (08.10.2025), gegen 8.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Bittenfelder Straße in Hochdorf geparkten Opel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren