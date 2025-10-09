Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Trickdieb bestiehlt Seniorin

Ludwigsburg (ots)

Unter dem Vorwand, die Telefonleitungen überprüfen zu müssen verschaffte sich ein noch unbekannter etwa 40 Jahre alter Mann am Dienstag (07.10.2025), gegen 17.15 Uhr Zutritt in die Wohnung einer Seniorin in einem Wohngebiet zwischen der Hans-Keil-Straße und der Vesouler Straße in Gerlingen. Mutmaßlich, indem er die Frau ablenkte, gelang es dem Täter zunächst unbemerkt einen dreistelligen Bargeldbetrag zu stehlen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gerlingen in Verbindung zu setzen.

