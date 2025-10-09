PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (08.10.2025) gegen 17:00 Uhr in der Karl-Mai-Allee in Höhe der Ausfahrt eines Supermarktes in Bietigheim-Bissingen ereignete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 47-jähriger BMW-Lenker auf der Karl-Mai-Allee aus Richtung Löchgau kommend in Richtung Bundesstraße 27 (B 27) unterwegs. Eine 35-jährige Mercedes-Lenkerin fuhr vom Parkhaus kommend in die Karl-Mai-Allee ein. Im ampelgeregelten Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand. Aufgrund unterschiedlicher Angaben zur Unfallentstehung sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

