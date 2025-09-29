PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Bewohnerin stört Täter

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Bergweg

28.09.2025, 21.11 Uhr

Ein unbekannter Täter versuchte am Sonntagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße Bergweg in Helmstedt einzubrechen und wurde dabei von der Hauseigentümerin gestört.

Am Sonntagabend saßen die Hauseigentümer in ihrem Wohnzimmer, als sie plötzlich ein Geräusch aus der Küche wahrnahmen. Die Ehefrau folgte dem Geräusch und sah, wie jemand durch das angekippte Küchenfenster hindurchgriff und versuchte das andere, geschlossene, Fenster zu öffnen.

Der Unbekannte bemerkte die Frau, zog seinen Arm zurück und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter war etwa 30 bis 40 Jahre, 1,80 Meter groß und muskulös. Er hatte kurze braune Haare und trug ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans.

Zeuge, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

