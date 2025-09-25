PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Im Holze

23.09.2025, 17:00 Uhr - 24.09.2025, 06:45 Uhr

Unbekannte brachen in der Nacht zum Mittwoch in die Räumlichkeiten einer Schule in der Straße Im Holze in Wolfsburg ein. Der Hausmeister stellte am Mittwochmorgen die verwüsteten Räumlichkeiten fest und informierte sofort die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu den Büroräumen, indem sie gewaltsam auf eine Fensterscheibe einwirkten. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach hochwertigem Diebesgut, verließen das Gebäude durch ein weiteres Fenster und flüchteten schlussendlich in unbekannte Richtung. Was genau entwendet wurde, ist Bestandteil derzeitiger Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

