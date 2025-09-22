Polizei Wolfsburg

POL-WOB: PKW in Brand gesetzt - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Frellstedt, Bahnhof

21.09.2025, 20:40 Uhr

Zum Brand eines PKW kam es am vergangenen Sonntagabend am Bahnhof in Frellstedt. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete, wie ein Unbekannter einen vor der Zufahrt zu einer Kleingartenkolonie abgestellten PKW auf bisher nicht bekannte Art und Weise in Brand setzte und sich daraufhin entfernte. Sie informierte umgehend die Polizei. Die ebenfalls umgehend alarmierte Feuerwehr konnte den brennenden Audi 80 löschen. Dieser wurde durch den Brand jedoch komplett zerstört. Aufgrund der detaillierten Beschreibung konnten die alarmierten Polizeibeamten den Tatverdächtigen nach kurzer Zeit am Ortseingang Frellstedt feststellen und kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,68 Promille. Der 20-Jährige wurde im Anschluss zur Polizeidienststelle in Helmstedt gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Der PKW wurde zum Zwecke weiterer Ermittlungen beschlagnahmt und abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an.

