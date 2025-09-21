Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pressemeldung der PI Wolfsburg/Helmstedt für den Zeitraum 20.09.25, 06:00h bis 21.09.25, 06:00h

Körperverletzung, Allerpark, Parkplatz

20.09.2025, 19:24 h

Ein Streit zwischen Bekannten um einen PKW hat sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt. Im Resultat haben beide Beteiligten leichte Verletzungen davongetragen. Bei einer Person haben die eingesetzten Beamten Alkoholeinfluss festgestellt. Beide Protagonisten erwartet ein Ermittlungsverfahren.

Ladendiebstahl, der Täter flüchtet nach der Tatausführung; Wolfsburg, Porschestr. 20.09.2025, 18:14 h

Ein bisher unbekannter Täter entwendet in einem Drogeriemarkt Waren und er steckt diese in eine eigens dafür präparierte Tasche. Nach der Tatausführung verlässt er den Drogeriemarkt und entfernt sich zunächst in Richtung Schillerstr. Eine Funkstreifenwagenbesatzung wird auf eine männliche Person in der Kleiststr. aufmerksam, bei der es sich um den flüchtigen Ladendieb gehandelt haben dürfte. Bei Erblicken der Polizei läuft dieser sofort in Richtung Fritz-Reuter-Str. davon. Trotz Intensivierung der Fahndungsmaßmaßnahmen kann der Mann nicht gestellt werden. Er ist ca. 175-180ß cm groß und schlank, zwischen 28 und 40 Jahre alt, er hat einen südländischen Teint und er trägt einen Bart. Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg, Tel. 05361-4646-0

Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen, Wolfsburg, Hehlinger Str. 20.09.2025, 19:05 h

Durch einen bisher unbekannten Täter ist der Inhalt eines Containers in Brand gesetzt worden. Der Inhalt des Containers brennt aus. Das Feuer ist durch Passanten entdeckt worden, die noch rechtzeitig die Feuerwehr und die Polizei informiert haben. Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg, Tel. 05361-4646-0

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wolfsburg, Berliner Ring, 20.09.25, 12:35 h

Ein 27jähriger Mann ist mit seinem PKW kontrolliert worden. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ergänzend werden Merkmale festgestellt, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen lassen. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs werden ebenfalls Mängel festgestellt. Durch die Polizei ist die Entnahme einer Blutprobe angeordnet worden. Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, sowie die Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten schließen sich an. Die Weiterfahrt ist untersagt worden.

Wolfsburg, Zum Fuhrenkamp, 20.09.2025, 20:43 h

Die Kontrolle eines 65jährigen Fahrzeugführers mit seinem VW Crafter hat Anlass zu Ermittlungen im Hinblick auf dessen Fahrerlaubnis gegeben. Letztlich stellt sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und er den kontrollierenden Beamten zu seiner Fahrerlaubnis vergeblich versucht hat eine Fiktion als Wahrheit zu vermitteln. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist eingeleitet worden. Die Untersagung der Weiterfahrt ist obligatorisch.

Trunkenheit im Verkehr

Wolfsburg Reislingen, Von-Droste-Hülshoff-Str., 21.09.2025, 01:30 h

Deutliche Anzeichen für den Konsum von Alkohol hat ein 24jähriger Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle gezeigt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest hat einen Wert in Höhe 2,64 o/oo ergeben. Im Verlauf der Kontrolle ergeben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln vor Fahrtantritt. Durch die Polizei ist die Entnahme einer Blutprobe angeordnet worden. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

