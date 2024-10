POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (29.10.2024), zwischen 11 und 19 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bayreuther Straße ein und entwendeten mehrere Dokumente. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: ...

