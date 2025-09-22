Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gefährliche Körperverletzung: 26-Jähriger festgenommen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Industriestraße

20.09.2025, 09:30 Uhr

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am vergangenen Samstagmorgen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße in Helmstedt. Eine couragierte Zeugin meldete der Polizei, dass eine männliche Person soeben einer Frau mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und am Boden liegend getreten habe. Mehrere Polizeibeamte machten sich unverzüglich auf den Weg zum Einsatzort. Vor Ort trafen die Beamten die 31-jährige Schöningerin an, welche erhebliche Verletzungen im Gesicht aufwies. Eine sofort angeforderte Rettungswagenbesatzung brachte die Schöningerin nach einer Erstversorgung für weitere Untersuchungen in das Helmstedter Klinikum. Des Weiteren konnten die Beamten den 26 Jahre alten Tatverdächtigen antreffen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um den Lebensgefährten der 31-Jährigen handelte, welcher seine Partnerin bereits am Vorabend geschlagen hatte und daraufhin von Polizeibeamten aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen wurde. Als der 26-Jährige seinen Ausweis aushändigte, stellten die Beamten darüber hinaus fest, dass der Tatverdächtige einen gefälschten Ausweis mit sich führte und sich zudem unerlaubt in Deutschland aufhält. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 26-Jährige alkoholisiert war.

Durch den zuständigen Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde am Sonntagmorgen ein Antrag auf einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen gestellt. Die zuständige Richterin am Amtsgericht Braunschweig erließ am Sonntagmittag einen Haftbefehl, woraufhin der 26-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell