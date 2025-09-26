Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Durchsuchungsmaßnahmen aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln: 43-Jähriger festgenommen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Neumärker Straße / Edelhöfe

25.09.2025, 19:30 - 23:30 Uhr

Zu mehreren Durchsuchungen aufgrund des Verdachts des Betäubungsmittelhandels kam es am Donnerstagabend in Helmstedt. Ein 43-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Einige Anwohner meldeten zunächst bei der Polizei, dass sie einen massiven und andauernden Cannabisgeruch in der Neumärker Straße vernahmen. Vor Ort konnten Polizeibeamte der Polizei Helmstedt Hinweise auf eine Wohnung erlangen, aus der heraus mit Betäubungsmitteln gehandelt werden sollte. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ordnete daraufhin eine Durchsuchung der betreffenden Wohnung an. Im Rahmen der Durchsuchung konnten verschiedene Betäubungsmittel sowie dazugehöriges Material aufgefunden werden. Darüber hinaus stellten die Beamten mehrere Verstöße gegen das Waffen- sowie gegen das Sprengstoffgesetz fest. Da sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen zudem Hinweise auf eine andere, von dem 43-Jährigen genutzte Wohnung in der Straße Edelhöfe ergaben, wurde seitens der Staatsanwaltschaft eine weitere Durchsuchung angeordnet. Auch hier konnten die Polizeibeamten Betäubungsmittel, Waffen und entsprechende Munition sowie drei gestohlenen Fahrräder auffinden.

Insgesamt stellten die Polizeibeamten über 300 Gramm Marihuana, an die 100 Gramm Haschisch und mehrere hundert Tabletten Tilidin sicher.

Ein 43 Jahre alter Beschuldigter, welcher in der Wohnung in der Neumärker Straße angetroffen werden konnte, wurde im Anschluss auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Braunschweig vorläufig festgenommen und zum Polizeikommissariat Helmstedt gebracht. Am Freitagmorgen wurde der 43-Jährige aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell