Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall: 36-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Braunschweiger Straße

25.09.2025, 19:05 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Donnerstagabend auf der Braunschweiger Straße in Wolfsburg. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 36 Jahre alte Fahrer eines Ford Focus die Braunschweiger Straße in Richtung Innenstadt. Als er auf die Abbiegespur in Richtung Frankfurter Straße / Konrad-Adenauer-Allee abbog, verlor er aus bisher nicht abschließend geklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam links von der Fahrbahn ab, woraufhin der PKW frontal mit einem dort befindlichen Baum kollidierte. Bei dem Unfall wurde der 36-Jährige schwer verletzt. Er wurde durch Kameraden der Berufsfeuerwehr Wolfsburg aus dem Fahrzeug geborgen und anschließend mit einem Rettungswagen in das Wolfsburger Klinikum gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Es wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme waren die Abfahrt von der Braunschweiger Straße in Richtung Detmerode sowie die Auffahrt zur Braunschweiger Straße aus Westhagen kommend voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell