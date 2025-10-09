Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Im Laufe der letzten beiden Nächte brachen noch unbekannte Täter in Bönnigheim mindestens zwei Pkw auf. In der Nacht von Dienstag (07.10.2025) auf Mittwoch (08.10.2025) schlugen die Unbekannten auf dem Parkplatz einer Schule in der Parkstraße die hintere Scheibe eines BMW ein. Hierbei beschädigten die Unbekannten mutmaßlich einen direkt daneben geparkten Mercedes. In der Nacht von Mittwoch (08.10.2025) auf Donnerstag (09.10.2025) schlugen die Unbekannten in der Poststraße die Seitenscheibe eines geparkten VW ein. In beiden Fällen durchsuchten die Unbekannten die Innenräume der Fahrzeuge. Den bisherigen Ermittlungen zufolge machten die Einbrecher keine Beute. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07143 891106-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

