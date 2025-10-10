Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall führt zu 35.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit 35.000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstag (09.10.2025) gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung Uhlandstraße und Wilhelmstraße in Ludwigsburg. Ein 59-jähriger Toyota Lenker war auf der Uhlandstraße aus Richtung Bahnhof kommend unterwegs und wollte nach links in die Wilhelmstraße abbiegen. Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Audi. Der Audi wurde auf einen geparkten VW und der wiederum auf einen geparkten Mercedes geschoben. Der 59-Jährige erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Der Toyota des 59-Jährigen musste abgeschleppt werden.

