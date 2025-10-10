PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall führt zu 35.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit 35.000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstag (09.10.2025) gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung Uhlandstraße und Wilhelmstraße in Ludwigsburg. Ein 59-jähriger Toyota Lenker war auf der Uhlandstraße aus Richtung Bahnhof kommend unterwegs und wollte nach links in die Wilhelmstraße abbiegen. Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Audi. Der Audi wurde auf einen geparkten VW und der wiederum auf einen geparkten Mercedes geschoben. Der 59-Jährige erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Der Toyota des 59-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 14:59

    POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarkts

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (08.10.2025) zwischen 12:50 Uhr und 13:30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Daimlerstraße in Herrenberg geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 14:58

    POL-LB: Böblingen: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwochabend (08.10.2025) gegen 21:30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er der Vaihinger Straße in Böblingen einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten festgestellt hatte. Den ersten Ermittlungen zufolge flexten die Unbekannten den Automaten mutmaßlich auf und entwendeten sämtliche Zigarettenpackungen. Der entstandene Sachschaden ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 14:58

    POL-LB: Rutesheim-Perouse: PKW auf Discounter-Parkplatz aufgebrochen

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter trieben am Mittwoch (08.10.2025) zwischen 20:15 Uhr und 20:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Perosa-Argentina-Platz in Perouse ihr Unwesen. Die Unbekannten schlugen die Scheibe eines VW' ein und gelangten so in den Innenraum des PKW. Aus dem VW entwendeten sie zwei schwarze Rucksäcke, sowie diverse Wertgegenstände mit einem geschätzten Wert von etwa 2.000 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren