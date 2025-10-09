Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarkts

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (08.10.2025) zwischen 12:50 Uhr und 13:30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Daimlerstraße in Herrenberg geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

