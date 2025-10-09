PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarkts

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (08.10.2025) zwischen 12:50 Uhr und 13:30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Daimlerstraße in Herrenberg geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 14:58

    POL-LB: Böblingen: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwochabend (08.10.2025) gegen 21:30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er der Vaihinger Straße in Böblingen einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten festgestellt hatte. Den ersten Ermittlungen zufolge flexten die Unbekannten den Automaten mutmaßlich auf und entwendeten sämtliche Zigarettenpackungen. Der entstandene Sachschaden ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 14:58

    POL-LB: Rutesheim-Perouse: PKW auf Discounter-Parkplatz aufgebrochen

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter trieben am Mittwoch (08.10.2025) zwischen 20:15 Uhr und 20:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Perosa-Argentina-Platz in Perouse ihr Unwesen. Die Unbekannten schlugen die Scheibe eines VW' ein und gelangten so in den Innenraum des PKW. Aus dem VW entwendeten sie zwei schwarze Rucksäcke, sowie diverse Wertgegenstände mit einem geschätzten Wert von etwa 2.000 Euro. ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 14:10

    POL-LB: Bönnigheim: mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Im Laufe der letzten beiden Nächte brachen noch unbekannte Täter in Bönnigheim mindestens zwei Pkw auf. In der Nacht von Dienstag (07.10.2025) auf Mittwoch (08.10.2025) schlugen die Unbekannten auf dem Parkplatz einer Schule in der Parkstraße die hintere Scheibe eines BMW ein. Hierbei beschädigten die Unbekannten mutmaßlich einen direkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren