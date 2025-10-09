PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 08. Oktober 2025 gegen 09:30 Uhr fuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Goldenstedt mit einem e-Scooter den Kreisverkehr an der Alten Oldenburger, dortiger Radweg, aus der Petersburger Straße kommend und beabsichtigte nach rechts Richtung Falkenrotter Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, mutmaßlich Opel, welcher in den Kreisverkehr einfahren wollte. Die Unfallverursacherin erkundigte sich kurz nach dem Befinden des 15-Jährigen, entfernt sich jedoch anschließend unerlaubt ohne einen Personalienaustausch durchzuführen. Hinweise auf die Verursacherin nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

