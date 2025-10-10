Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ditzingen: Trickdiebe unterwegs

Angebliche Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen traten in den letzten Tagen in Ludwigsburg und Ditzingen auf. Bereits am Dienstag (07.10.2025) gegen 13:00 Uhr klingelten zwei männliche Unbekannte bei einer Seniorin in der Straße "Beuzlen" und gaben vor, ihr Telefon überprüfen zu müssen. Die Seniorin gewährte den Unbekannten daraufhin Eintritt in ihre Wohnung. Erst im Nachgang stellte sie fest, dass die Unbekannten eine Mappe mit Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet hatten. In Ditzingen wurde ein Ehepaar Opfer der Trickdiebe. Zwei unbekannte Männer klingelten am Mittwoch (08.10.2025) gegen 11:00 Uhr bei dem hochbetagten Ehepaar in der Waldstraße und gaben ebenfalls vor, die Telefonleitungen überprüfen zu müssen. Während einer der Täter mit Seniorin in den Keller ging, um den Anschluss zu suchen, blieb der andere Täter im Erdgeschoss bei dem Senior. Nachdem die beiden Diebe das Wohnhaus wieder verlassen hatten, stellte das Ehepaar den Diebstahl eines dreistelligen Bargeldbetrages fest. Die beiden Unbekannten sollen etwa 170 und 180 Zentimeter groß und dunkelhaarig gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

