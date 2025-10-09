PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrerin ohne Nummernschilder gestoppt

Jenkwitz (ots)

08.10.2025 | 13:55 Uhr | Jenkwitz

Einer Streife der Bundespolizei fiel am 8. Oktober 2025 auf der Bundesstraße 6 bei Bautzen ein Kia X-Ceed ohne Nummernschilder auf. Um 13:55 Uhr hielten sie den Wagen in Jenkwitz an Die Fahrerin, eine 35-jährige Deutsche, erklärte, dass ihr Mann die Kennzeichenschilder sowie den Fahrzeugschein in seinem Auto dabeihatte und sie nur eine kurze Fahrt mache. Die Überprüfung ihrer Angaben ergab, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß auf sie zugelassen und versichert ist. Trotzdem musste sie ein Bußgeld in Höhe von 60,00 Euro entrichten. Die zuständige Bußgeldstelle wird informiert.

