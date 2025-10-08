PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei bedankt sich bei aufmerksamen Zeugen

Zittau (ots)

06.10.2025 | Zittau

Die bayerische Landespolizei konnte nun in Freising einen mehrfachen Tankbetrüger identifizieren und verdankt dies entscheidenden Hinweisen von zwei aufmerksamen Bürgern, die Ende August in der Zittauer Jahnstraße den Tatverdächtigen beobachtet hatten.

Dort hat er einen in Tschechien zugelassenen Opal Astra Caravan dauerhaft abgestellt, mit dem er zuvor einen Tankbetrug begangen hatte. Eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und tschechischer Polizei hatte den Fall am 29. August 2025 aufgenommen und die Angaben der beiden Zeugen an die Polizei in Bayern weitergegeben. Wie sich nun herausstellte, hatte der 50-jährige polnische Tatverdächtige auch bei Prag und in Nabburg mehrfach ohne zu zahlen getankt.

Am 6. Oktober 2025 trafen die gleichen Beamten wie im August nochmal die beiden Zeugen in Zittau an und bedankten sich im Namen der ermittelnden bayerischen Landespolizei für ihre Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 11:12

    BPOLI EBB: Grenzkontrolle: Gesuchte Straftäter gestellt

    Zittau, Neugersdorf (ots) - 07.10.2025 | 16:00 Uhr | Neugersdorf 07.10.2025 | 17:10 Uhr | Zittau Die Bundespolizei hat am 7. Oktober 2025 im Rahmen der Grenzkontrollen bei Neugersdorf und bei Zittau zwei mit Haftbefehlen gesuchte Straftäter gestellt. Um 16:00 Uhr stoppten die Beamten auf der S 148 bei Neugersdorf einen aus Tschechien eingereisten 66-jährigen Autofahrer. Zu dem Tschechen befanden sich zwei Haftbefehle im ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 09:38

    BPOLI EBB: Mit falscher Zulassungsplakette aufgeflogen

    Zittau (ots) - 06.10.2025 | 21:15 Uhr | Zittau Die Bundespolizei stoppte am 6. Oktober 2025 in Zittau an der polnischen Grenze einen Autofahrer, der seine Mercedes Benz B-Klasse nicht versichert und mit falschen Plaketten versehen hatte. Um 21:15 Uhr kontrollierten die Beamten den 57-jährigen Tschechen am Grenzübergang in der Chopinstraße. Den Beamten fiel auf, dass sich auf den zum Fahrzeug gehörenden ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 09:37

    BPOLI EBB: Grenzkontrolle: Auto und Cannabis gekauft

    Sohland / Spree (ots) - 06.10.2025 | 14:30 Uhr | Sohland a.d. Spree Am 6. Oktober 2025 reiste in Sohland / Spree ein Autofahrer aus der Tschechischen Republik kommend nach Deutschland ein und hatte 4,5 Gramm Marihuana dabei. Die Bundespolizei kontrollierte den 22-jährigen Tschechen am Grenzübergang Rozany um 14:30 Uhr und entdeckte in der Mittelkonsole das Cliptütchen mit den Drogen. Ein typischer Cannabisgeruch im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren