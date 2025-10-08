Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei bedankt sich bei aufmerksamen Zeugen

Zittau (ots)

06.10.2025 | Zittau

Die bayerische Landespolizei konnte nun in Freising einen mehrfachen Tankbetrüger identifizieren und verdankt dies entscheidenden Hinweisen von zwei aufmerksamen Bürgern, die Ende August in der Zittauer Jahnstraße den Tatverdächtigen beobachtet hatten.

Dort hat er einen in Tschechien zugelassenen Opal Astra Caravan dauerhaft abgestellt, mit dem er zuvor einen Tankbetrug begangen hatte. Eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und tschechischer Polizei hatte den Fall am 29. August 2025 aufgenommen und die Angaben der beiden Zeugen an die Polizei in Bayern weitergegeben. Wie sich nun herausstellte, hatte der 50-jährige polnische Tatverdächtige auch bei Prag und in Nabburg mehrfach ohne zu zahlen getankt.

Am 6. Oktober 2025 trafen die gleichen Beamten wie im August nochmal die beiden Zeugen in Zittau an und bedankten sich im Namen der ermittelnden bayerischen Landespolizei für ihre Hinweise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell