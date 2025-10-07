Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Grenzkontrolle: Auto und Cannabis gekauft

Sohland / Spree (ots)

06.10.2025 | 14:30 Uhr | Sohland a.d. Spree

Am 6. Oktober 2025 reiste in Sohland / Spree ein Autofahrer aus der Tschechischen Republik kommend nach Deutschland ein und hatte 4,5 Gramm Marihuana dabei.

Die Bundespolizei kontrollierte den 22-jährigen Tschechen am Grenzübergang Rozany um 14:30 Uhr und entdeckte in der Mittelkonsole das Cliptütchen mit den Drogen. Ein typischer Cannabisgeruch im Fahrzeuginneren hatte die Beamten auf die Fährte gebracht. Nach der Herkunft befragt, gab der Fahrer an, dass er vor drei Tagen in den Niederlanden den PKW und gleich auch das Marihuana dort gekauft hätte.

Auch wenn der Besitz gestattet ist, so ist die Einfuhr und das Verbringen aus dem Ausland, auch kleinster Mengen, laut Konsumcannabisgesetz unter Strafe gestellt. Daher wurde das Marihuana beschlagnahmt und eine Strafanzeige geschrieben.

