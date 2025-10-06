Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Wieder E-Roller ohne Haftpflichtschutz
Löbau (ots)
03.10.2025 | 02:15 Uhr | Löbau
Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten in der Nacht zum 3. Oktober 2025 in Löbau um 02:15 Uhr wieder einen E-Rollerfahrer, der sein Fahrzeug nicht versichert hat.
Der 39-jährige Deutsche war mit seinem Gefährt, das über eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern verfügt, auf dem Promenadenring unterwegs. Er muss, wie bei einem Moped, ein gültiges Versicherungskennzeichen an seinem Gefährt anbringen. Für ihn ging es nun zu Fuß weiter. Die Landespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
