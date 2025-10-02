Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zeugen nach Prügelei gesucht

Bautzen (ots)

01.10.2025 | 20:40 Uhr | Bautzen

Am Abend des 1. Oktober 2025 ereignete sich am Bautzener Bahnhof eine körperliche Auseinandersetzung. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen.

Um 20:40 Uhr ging bei ihr die Information ein, dass sich kurz zuvor auf dem Bahnsteig 1 fünf Männer geprügelt hätten. Bei Eintreffen der Beamten konnte diese nur noch zwei Zeugen antreffen, die angaben, dass es sich um eine Zweiergruppe von Osteuropäern und um drei Personen mit mutmaßlich arabischem Hintergrund gehandelt hatte. Sie seien zwischen 20 und 25 Jahren alt gewesen und nach einer verbalen Auseinandersetzung aneinandergeraten. Innerhalb der Zweiergruppe soll es einen Geschädigten mit nicht näher bekannten Verletzungen geben. Sie seien mit einem Zug in Richtung Bischofswerda gefahren. Innerhalb der Dreiergruppe soll sich der Haupttäter befinden. Diese verschwanden zu Fuß in die Bautzener Innenstadt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen wurden die fünf Männer nicht mehr angetroffen.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bittet um Hinweise zu Tat, Tätern und verdächtigen Beobachtungen unter 03586 / 76020. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

