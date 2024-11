Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer befuhr am 16.11.2024 in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr die Garreler Straße in Bösel und bog in die Korsorstraße ab. Hierbei beschädigte er einen auf einem Grünstreifen abgestellten Pkw. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Im weiteren Verlauf konnte der tatverdächtige Fahrzeugführer ermittelt werden. Es handelt sich um einen 32-jähriger Mann aus Bösel. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Saterland - Diebstahl

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am 16.11.2024, gegen 16:50 Uhr, dass sich mindestens zwei Personen auf dem Gelände einer Mülldeponie in der Friesoyther Straße in Sedelsberg befinden. Nachdem sie vom Tatort flüchteten, konnten sie im Rahmen der Fahndung auch aufgrund der Angaben des Zeugen festgestellt werden. Es besteht der Verdacht, dass sie dort Elektroschrott entwenden wollten. Bei einer Überprüfung der Personen stellten die Polizeibeamten fest, dass einer der Tatverdächtigen wegen offener Haftbefehle gesucht wurde. Der 23-jährige Tatverdächtige aus Garrel wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der zweite Tatverdächtige, ein 40-jähriger Garreler, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell