Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vermisste Frau grenzüberschreitend an Mutter übergeben

Ebersbach (ots)

29.09.2025 | 09:20 Uhr | Ebersbach

Am Vormittag des 29. September 2025 war eine 37-jährige Tschechin im Zug aus Dresden in Richtung Zittau unterwegs. Da die Frau einen verwirrten Eindruck machte, wurde sie beim Halt in Ebersbach um 09:20 Uhr von Beamten der Bundespolizei in Obhut genommen. Es stellte sich heraus, dass die Frau von den tschechischen Behörden vermisst wird. Eine gemeinsame Grenzstreife des Deutsch-Tschechischen Fahndungsteams übergab die Person an die tschechische Polizei, die sie nach Liberec brachte. Hier wurde sie von ihrer Mutter abgeholt.

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Bundespolizei und der tschechischen Polizei war hier schnell eine unbürokratische Lösung gefunden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach

