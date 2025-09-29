Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zeugen gesucht: Vandalismus am Bahnhof Bischofswerda

Bischofswerda (ots)

21.09.2025 | 06:30 Uhr | Bischofswerda

Die Bundespolizei ermittelt seit dem 21. September 2025 in einem Fall einer komplett zerstörten Wetterschutzwand wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können.

An diesem Tag hat ein unbekannter Täter zwischen 06:30 Uhr und 07:15 Uhr auf dem Bahngleis 1 eine Glaswand des Wartebereiches zertrümmert. Dies zeugt vom Bewurf mit einem größeren harten Gegenstand oder starken Fußtritten.

Ob der Vorfall mit mehreren Gewaltausbrüchen eines Bahnreisenden am 20. und 21. September in Bischofswerda und Bautzen steht, sollen die weiteren Ermittlungen und etwaige Hinweise ergeben. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hatte am 22. September 2025 darüber berichtet und bittet um Hinweise unter 03586 / 76020.

