Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Urkundenfälscher kann Strafe zahlen

Zittau (ots)

Am 24. September 2025 gegen 20:10 Uhr erschien ein 32-jähriger Pole zur Einreisekontrolle auf der B 178n bei Zittau.

Er wies sich lediglich mit einem Bild seiner polnischen Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung der Personalien fanden die Polizisten heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen Urkundenfälschung gesucht wird.

Er wurde 2022 zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 20,00 EUR verurteilt und hat diese bisher nicht bezahlt. Da er nun in der Lage war, die geforderte Gesamtsumme von 1.975,04 Euro inklusive Kosten vor Ort zu entrichten, konnte er seine Reise als freier Mann fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell