Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Pole mit falschem Führerschein entlarvt

Zittau (ots)

Die Bundespolizei stoppte am 24. September 2025 im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen einen polnischen Fußgänger. Der 41-Jährige war um 17:00 Uhr aus Polen kommend über den Grenzübergang Zittau Friedensstraße eingereist und hat sich wegen seiner zerbrochenen polnischen Identitätskarte mit einem tschechischen Führerschein ausgewiesen. Die Beamten erkannten gleich, dass es sich aber dabei um eine Fälschung handelt. Diese wurde eingezogen und eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung geschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell