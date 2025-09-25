PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Pole mit falschem Führerschein entlarvt

Zittau (ots)

Die Bundespolizei stoppte am 24. September 2025 im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen einen polnischen Fußgänger. Der 41-Jährige war um 17:00 Uhr aus Polen kommend über den Grenzübergang Zittau Friedensstraße eingereist und hat sich wegen seiner zerbrochenen polnischen Identitätskarte mit einem tschechischen Führerschein ausgewiesen. Die Beamten erkannten gleich, dass es sich aber dabei um eine Fälschung handelt. Diese wurde eingezogen und eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung geschrieben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 10:40

    BPOLI EBB: Betrunkener Deutscher beleidigt Polizisten

    Bautzen (ots) - Bundespolizisten bestreiften am 23. September 2025 gegen 22:45 Uhr den Bahnhof Bautzen. Dabei wurden sie von einem Reisenden angesprochen, dass sich auf dem Bahnsteig 1 eine alkoholisierte Person befindet, welche lautstark rumbrüllt und Flaschen in das Gleisbett wirft. Die Polizisten begaben sich zu der besagten Person und forderten sie auf, sich auszuweisen. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 08:58

    BPOLI EBB: 20 Quadratmeter Graffiti vervollständigt

    Neukirch / Lausitz (ots) - 23.09.2025 | 02:45 Uhr | Neukirch / Lausitz Während der Kontrolle des Bahnhaltepunktes Neukirch / Lausitz (Ost) am 23. September 2025 stieß die Bundespolizei um 02:45 Uhr auf ein erweitertes Großgraffiti. Bereits am 18. Juli 2025 hatten unbekannte Täter den Sichtschutzzaun auf einer Größe von 20 Quadratmetern mit schwarzer Farbe besprüht. Nun befinden sich noch gelbe sowie weiße Symbole ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:21

    BPOLI EBB: Ohne Führerschein - mit Drogenrausch

    Ebersbach (ots) - 21.09.2025 | 01:00 Uhr | Ebersbach Eine gemeinsame Bundes- und Landespolizeistreife kontrollierte in der Nacht zum 21. September 2025 in Ebersbach einen Simsonfahrer. Um 01:00 Uhr stoppten sie den 43-jährigen Deutschen in der Brunnenstraße. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und laut Drogenschnelltest Amphetamine konsumiert hatte. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren