PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Betrunkener Deutscher beleidigt Polizisten

Bautzen (ots)

Bundespolizisten bestreiften am 23. September 2025 gegen 22:45 Uhr den Bahnhof Bautzen. Dabei wurden sie von einem Reisenden angesprochen, dass sich auf dem Bahnsteig 1 eine alkoholisierte Person befindet, welche lautstark rumbrüllt und Flaschen in das Gleisbett wirft.

Die Polizisten begaben sich zu der besagten Person und forderten sie auf, sich auszuweisen. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, sollte er seinen Namen nennen, was er auch tat. Während der gesamten Maßnahmen schrie der Mann, bei welchem es sich um einen polizeibekannten 60-jährigen Deutschen handelt, die Polizisten mehrfach an und beleidigte sie mit ehrverletzenden Worten.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde ihm ein Platzverweis für den Bahnhof Bautzen ausgesprochen und eine Strafanzeige wegen Beleidigung gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 08:58

    BPOLI EBB: 20 Quadratmeter Graffiti vervollständigt

    Neukirch / Lausitz (ots) - 23.09.2025 | 02:45 Uhr | Neukirch / Lausitz Während der Kontrolle des Bahnhaltepunktes Neukirch / Lausitz (Ost) am 23. September 2025 stieß die Bundespolizei um 02:45 Uhr auf ein erweitertes Großgraffiti. Bereits am 18. Juli 2025 hatten unbekannte Täter den Sichtschutzzaun auf einer Größe von 20 Quadratmetern mit schwarzer Farbe besprüht. Nun befinden sich noch gelbe sowie weiße Symbole ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:21

    BPOLI EBB: Ohne Führerschein - mit Drogenrausch

    Ebersbach (ots) - 21.09.2025 | 01:00 Uhr | Ebersbach Eine gemeinsame Bundes- und Landespolizeistreife kontrollierte in der Nacht zum 21. September 2025 in Ebersbach einen Simsonfahrer. Um 01:00 Uhr stoppten sie den 43-jährigen Deutschen in der Brunnenstraße. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und laut Drogenschnelltest Amphetamine konsumiert hatte. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:20

    BPOLI EBB: Bewaffnet in Seifhennersdorf unterwegs

    Seifhennersdorf (ots) - 21.09.2025 | 03:15 Uhr | Seifhennersdorf Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 21. September 2025 in Seifhennersdorf um 03:15 Uhr zwei Deutsche im Alter von 19 und 29 Jahren. Bei der Nachschau im Rucksack des 29-Jährigen fanden die Beamten eine geladene CO2-Druckluftpistole und beim 19-Jährigen zugriffsbereit unter seiner Jacke eine ebenfalls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren