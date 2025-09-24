Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Betrunkener Deutscher beleidigt Polizisten

Bautzen (ots)

Bundespolizisten bestreiften am 23. September 2025 gegen 22:45 Uhr den Bahnhof Bautzen. Dabei wurden sie von einem Reisenden angesprochen, dass sich auf dem Bahnsteig 1 eine alkoholisierte Person befindet, welche lautstark rumbrüllt und Flaschen in das Gleisbett wirft.

Die Polizisten begaben sich zu der besagten Person und forderten sie auf, sich auszuweisen. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, sollte er seinen Namen nennen, was er auch tat. Während der gesamten Maßnahmen schrie der Mann, bei welchem es sich um einen polizeibekannten 60-jährigen Deutschen handelt, die Polizisten mehrfach an und beleidigte sie mit ehrverletzenden Worten.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde ihm ein Platzverweis für den Bahnhof Bautzen ausgesprochen und eine Strafanzeige wegen Beleidigung gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell