Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bewaffnet in Seifhennersdorf unterwegs

Seifhennersdorf (ots)

21.09.2025 | 03:15 Uhr | Seifhennersdorf

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 21. September 2025 in Seifhennersdorf um 03:15 Uhr zwei Deutsche im Alter von 19 und 29 Jahren.

Bei der Nachschau im Rucksack des 29-Jährigen fanden die Beamten eine geladene CO2-Druckluftpistole und beim 19-Jährigen zugriffsbereit unter seiner Jacke eine ebenfalls geladene CO2-Druckluftpistole. Auf Nachfrage gaben beide Männer an, dass sie soeben aus dem Wald gekommen sind und dort Schießübungen durchgeführt haben.

Da das Führen von Druckluftwaffen erlaubnispflichtig ist und beide Männer diesen Waffenschein nicht besitzen, wurden die Waffen sichergestellt und Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. Die weitere Sachbearbeitung hat die Landespolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

