Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unfreiwillige Zugfahrt wegen vergessenem Koffer

Bautzen, Seitschen (ots)

19.09.2025 | 12:30 Uhr | Bautzen + Seitschen

Während der Kontrolle des Bahnhaltepunktes Seitschen am 19. September 2025 wurde die Bundespolizei gegen 12:30 Uhr auf einen traurig auf einer Bank sitzenden Jungen aufmerksam. Der 10-jährige Deutsche sei auf einer Klassenfahrt von Görlitz nach Bautzen gewesen und habe beim Aussteigen den Koffer im Zug vergessen. Als er zurückging, um ihn zu holen, war der Zug in Richtung Dresden abgefahren. Da der Junge im Rahmen der Klassenfahrt sein Handy abgeben musste, konnte er Niemanden über sein Missgeschick informieren. Die Beamten konnten ihm aber weiterhelfen. Sie riefen die Mutter des Schülers an und übergaben ihn ihr in Bautzen. Hoffentlich kann er nun einen störungsfreien schönen Klassenausflug genießen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell