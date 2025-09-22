Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Unfreiwillige Zugfahrt wegen vergessenem Koffer
Bautzen, Seitschen (ots)
19.09.2025 | 12:30 Uhr | Bautzen + Seitschen
Während der Kontrolle des Bahnhaltepunktes Seitschen am 19. September 2025 wurde die Bundespolizei gegen 12:30 Uhr auf einen traurig auf einer Bank sitzenden Jungen aufmerksam. Der 10-jährige Deutsche sei auf einer Klassenfahrt von Görlitz nach Bautzen gewesen und habe beim Aussteigen den Koffer im Zug vergessen. Als er zurückging, um ihn zu holen, war der Zug in Richtung Dresden abgefahren. Da der Junge im Rahmen der Klassenfahrt sein Handy abgeben musste, konnte er Niemanden über sein Missgeschick informieren. Die Beamten konnten ihm aber weiterhelfen. Sie riefen die Mutter des Schülers an und übergaben ihn ihr in Bautzen. Hoffentlich kann er nun einen störungsfreien schönen Klassenausflug genießen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell