Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Bundespolizei stoppt gesuchten Straftäter
Hagenwerder (ots)
17.09.2025 | 22:45 Uhr | Hagenwerder
Bundespolizisten kontrollierten am 17. September 2025 in Hagenwerder um 22:45 Uhr einen mit Haftbefehl gesuchten Autofahrer. Der 21-jährige Deutsche war 2023 wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da der Mann den offenen Gesamtbetrag von 634,00 Euro zahlen konnte, entging er einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Er durfte seine Fahrt fortsetzen.
