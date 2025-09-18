BPOLI EBB: Bundespolizei stoppt gesuchten Straftäter

Zittau (ots) - 17.09.2025 | 19:50 Uhr | Zittau Die Bundespolizei kontrollierte am Abend des 17. September 2025 in Zittau drei aus Polen einreisende Moldawier. Gegen einen der Männer besteht ein Einreiseverbot, gegen einen weiteren Mann ein offener Haftbefehl. Die Beamten stoppten um 19:50 Uhr den PKW mit den Männern im Alter zwischen 27 und 48 Jahren. Einer von ihnen darf nicht einreisen und wurde nach Polen ...

mehr